Dall’Inghilterra: lo United rifiuta James più soldi per Pogba

Il Manchester United ha rifiutato anche l’ultima proposta del Real Madrid per Paul Pogba. I blancos avevano messo sul piatto 27,5 milioni di sterline più il cartellino di James Rodriguez, un’offerta ritenuta dai Red Devils troppo distante dai 150 milioni di sterline fissati come valutazione del giocatore. A riportarlo sono diverse testate britanniche tra cui il The Times, che riporta per le dichiarazioni di Mino Raiola, agente del francese: “Tutti conoscono la volontà di Paul di andare altrove. Ci stiamo provando. Tutti sanno quali siano le sensazioni di Paul“.

Foto: sportskeedacom