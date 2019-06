Dall’Inghilterra: lo United chiude per Wan-Bissaka del Crystal Palace, visite mediche imminenti

Il Manchester United ha chiuso per Aaron Wan-Bissaka. Secondo quanto riporta Sky Sports, i Red Devils, nelle ultime 24 ore, hanno sferrato l’offensiva decisiva per il difensore del Crystal Palace. Nel corso delle prossime 24 ore sono addirittura in programma le visite mediche. Per il 21enne terzino destro, lo United verserà 50 milioni di euro più altri sei di bonus.

Foto Sito Ufficiale Premier League