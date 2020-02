Dall’Inghilterra: Liverpool, nuovi contatti per il rinnovo di Wijnaldum

Il Liverpool vuole blindare Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese, preziosa pedina nello scacchiere di Jurgen Klopp, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021. Ecco perché i Reds, secondo quanto svelato dalla stampa britannica (compreso The Athletic), negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti per il rinnovo dello stesso Wijnaldum. La trattativa prosegue dopo i rumors di dicembre, la volontà delle parti è quella di arrivare alla fumata bianca per il prolungamento dell’olandese con il Liverpool.

Foto: Twitter personale Wijnaldum