Dall’Inghilterra: Liverpool e Tottenham, è duello per Osimhen del Lille

Il Lille la scorsa estate si è privato del talento di Nicolas Pepe, ceduto all’Arsenal per circa 80 milioni di euro. Con molto meno, nemmeno 15 milioni, il club transalpino ha rimpiazzato la stella ivoriana con Victor Osimhen, acquistato dallo Charleroi. In questa stagione il duttile e polivalente attaccante nigeriano classe 1998 ha segnato 18 gol e confezionato diversi assist in 38 presenze. Un impatto sorprendente con il club francese che non è passato affatto inosservato: sulle sue tracce, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, ci sono diverse big della Premier League, soprattutto Liverpool e Tottenham, pronte a darsi battaglia per Osimhen, la cui valutazione è già vicina ai 100 milioni di euro.

Foto: Brila