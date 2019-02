Dall’Inghilterra: Leicester, anche Rodgers in lizza per la panchina

Dopo l’esoneri di Puel, il Leicester è a caccia del nuovo allenatore. Il tecnico francese, già in bilico durante le scorse settimane, ha pagato a caro prezzo la sconfitta interna rimediata per 1-4 contro il Crystal Palace. Le Foxes, in attesa di individuare il sostituto, hanno affidato temporaneamente la squadra a Mike Stowell e Adam Sadler. Ma il Leicester, secondo quanto riferiscono i principali media inglesi, starebbe sciogliendo le ultime riserve per i due candidati: Brendan Rodgers e Rafa Benitez.

Foto: Twitter ufficiale Celtic