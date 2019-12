Dall’Inghilterra: l’Arsenal tenta il blitz per Upamecano

L’Arsenal ha necessariamente bisogno di alcuni rinforzi per raddrizzare una stagione sin qui deludente. Secondo quanto riferisce il Daily Star, la dirigenza dei Gunners è pronta a compiere il blitz decisivo per consegnare Dayot Upamecano al nuovo tecnico Mikel Arteta. Dopo i rumors e i contatti dei mesi scorsi, il club londinese intende agire e assicurarsi il centrale difensivo: per convincere il Lipsia è pronta un’offerta da circa 50 milioni di sterline.