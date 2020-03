Dall’Inghilterra: l’Arsenal pensa al colpo Fraser a zero

I campionati sono attualmente fermi, ma diversi club pensano già ai prossimi movimenti di calciomercato. Secondo quanto riferisce il Mirror, l’Arsenal sta riflettendo sul possibile colpo Ryan Fraser. L’esterno offensivo classe 1994, attualmente in forza Bournemouth, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno. La dirigenza dei Gunners proverà ad accaparrarsi il 26enne a parametro zero, lo scozzese è pronto a compiere il salto di qualità.