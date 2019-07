Dall’Inghilterra: l’Arsenal offre 25 milioni per Tierney del Celtic

Secondo quanto riporta Sky Sports, l’Arsenal ha ripreso i contatti con il Celtico per il terzino sinistro Kieran Tierney. I Gunners avevano formulato una prima offerta di 15 milioni di sterline per assicurarsi il classe 1997, una cifra ritenuta non sufficiente dal club scozzese. I londinesi hanno però effettuato un rilancio, arrivando fino a 25 milioni.

Foto Daily Mail