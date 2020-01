Dall’Inghilterra: l’Arsenal insiste per Kurzawa. Ecco la richiesta del Psg

L’Arsenal insiste per Layvin Kurzawa. Il laterale francese, classe 1992, è in scadenza di contratto con il Psg e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Ecco perché nelle ultime ore, dopo i contatti dei giorni scorsi, i Gunners avrebbero accelerato i contatti per Kurzawa per anticipare l’operazione a gennaio. Per liberare il terzino francese, secondo quanto riporta il Daily Telegraph, il Psg chiede una cifra tra i 5 e 10 milioni di euro.

Foto: Twitter ufficiale Equipe de France