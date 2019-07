Dall’Inghilterra: L’Arsenal ci prova per Dani Alves

Secondo rumors provenienti dall’Inghilterra, Dani Alves sarebbe entrato nel mirino dell’Arsenal. La richiesta al giocatore sarebbe pervenuta direttamente da Unai Emery, allenatore dei gunners, che avrebbe deciso di puntare sull’esperienza del brasiliano per la sua fascia destra. Dani Alves è al momento svincolato e anche il Manchester City ha sondato il terreno per portarlo in Premier League.