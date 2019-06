Dall’Inghilterra: Lampard incontrerà Abramovich per firmare con il Chelsea, annuncio nel fine settimana

Dopo l’ufficialità dell’addio di Maurizio Sarri, il Chelsea è pronto a nominare il sostituto del tecnico toscano. In pole position c’è Frank Lampard, e dall’Inghilterra le voci di un’intesa tra l’ex centrocampista e il patron Roman Abramovich sono sempre più insistenti. Secondo il Daily Mail, l’attuale tecnico del Derby County incontrerà, nei prossimi giorni, il numero uno del club londinese. L’obiettivo è di comunicare l’ufficialità entro la fine di questa settimana. Prima, però, bisognerà accontentare il Derby County, che nella stagione appena conclusa ha raggiunto, grazie anche a Lampard, la finale di Championship, persa poi contro l’Aston Villa di John Terry. Il club chiede 4 milioni di sterline per liberare il suo attuale tecnico, cifra che non può spaventare i Blues.

Foto Twitter Derby County