Dall’Inghilterra: la Premier comincerà il 12 settembre

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del The Sun , le società della Premier League hanno deciso di comune accordo la data per iniziare la prossima stagione. L’inizio sarebbe stato fissato per il fine settimana del 12 settembre. La finale della Community Shield si giocherà il 30 agosto a Wembley. E’ molto poco probabile- si legge sul quotidiano britannico- che si giochino molti turni infrasettimanale a cavallo di settembre e ottobre, mentre il calendario sarà più fitto nel periodo natalizio.