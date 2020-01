Dall’Inghilterra: LA Galaxy, per il dopo Ibra si pensa al Chicharito Hernandez

Il Los Angeles Galaxy riparte dopo l’addio di Zlatan Ibrahimovic e per la nuova stagione intende rinforzare l’attacco. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, il club californiano sta pensando al Chicharito Javier Hernandez. L’attaccante messicano, ex Manchester United e West Ham, è attualmente in forza al Siviglia. In Andalusia non sta particolarmente brillando e, mettendo sul piatto circa 10 milioni, il Siviglia dovrebbe lasciar partire il 31enne. Il futuro di Hernandez, dunque, potrebbe essere vicino casa e in MLS.