Dall’Inghilterra: la chiusura del calciomercato sarà in linea con gli altri paesi

Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, i club inglesi si sarebbero ritenuti danneggiati dalla chiusura del mercato in entrata l‘8 agosto, il giorno prima del via del campionato. La prossima riunione dei club a settembre dovrebbe sancire il ritorno al passato (la questione potrebbe essere solo discussa e le votazioni invece rimandate a novembre), il cui voto si preannuncia una formalità perché a guidare la truppa degli scontenti sono 5 delle Big Six (Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham, contrario solo il Chelsea) oltre al Leicester. Per tornare alle origini è sufficiente la maggioranza assoluto, ovvero 11 voti su 20.

Foto: Sito Premier League