Secondo quanto riferito dal Daily Express, N’Golo Kante, centrocampista attualmente in forza in Premier League, è messo sul mercato e potrebbe essere venduto al Real Madrid per consentire al Chelsea di raccogliere fondi. I Blues stanno attualmente revisionando la loro squadra e stanno cercando di investire pesantemente nella prossima finestra di mercato per vivere da protagonista la prossima stagione.