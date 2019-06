Dall’Inghilterra insistono: Tottenham pressing per Draxler, offerti 40 milioni al PSG

Il Tottenham ha già deciso chi sarà il sostituto di Eriksen. Il danese è molto vicino a diventare il nuovo giocatore del Real Madrid e, infatti, ha già detto al club inglese il suo desiderio di partire. Pochettino ritiene che Draxler possa essere il suo sostituto perfetto. Dopo le indiscrezioni di qualche giorno, ora dall’Inghilterra sono sicuri che Julian Draxler è l’obiettivo numero uno degli Spurs. Secondo il Daily Mail, il PSG sta cercando di monetizzare per non incombere in altre sanzioni per il Financial Fair Play e gli inglesi hanno avanzato un’offerta da 40 milioni di euro.

Foto: As