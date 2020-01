Dall’Inghilterra insistono: Demiral in orbita Leicester. Ma per la Juve…

Merih Demiral è il sogno del Leicester. Le voci inglesi, com’è noto, sono datate 15 dicembre e parlano di un’offerta da circa 30 milioni. Quattro giorni fa il portale Leicestershire, ha parlato di priorità per gli inglesi, a caccia di un difensore. Accostato anche Rugani alle Foxes, ma non ci sono riscontri. Si tratta di capire quando deciderà la Juve, che la scorsa estate aveva blindato l’ex Sassuolo, ultimamente titolare fisso accanto a Bonucci. È vero che molto presto rientrerà Chiellini, ma in ogni caso le valutazioni della Juve saranno più profonde visto che stiamo parlando di un centrale molto apprezzato dall’allenatore e che ha risposto in maniera positiva sul campo. Il Leicester insisterà, ci sono altre squadre interessate a Demiral (non solo in Inghilterra), palla alla Juve.

Foto: Twitter Juventus