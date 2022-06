Dall’Inghilterra: incontro tra Mendes e il Chelsea per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e il Manchester United potrebbero salutarsi, a distanza di un anno dal suo ritorno con i Red Devils. In una stagione negativa per i diavoli rossi, il portoghese è stato uno dei pochi a salvarsi, grazie ai suoi gol ma non solo. La sua avventura però potrebbe essere arrivata al capolinea e come riporta The Athletic, il suo futuro potrebbe essere ancora in Inghilterra. In settimana infatti ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Mendes, e Todd Boehly, neo-proprietario del Chelsea. Tra i temi trattati ci sarebbe stato proprio il campione portoghese. Ad oggi l’operazione risulta quasi impossibile. Sia per le richieste del Manchester, che non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, sia per la voglia di CR7 di restare comuqune a Manchester, sperando magari, in un mercato migliore.

Foto: Twitter Ronaldo