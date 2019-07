Dall’Inghilterra: il West Ham rilancia per Maxi Gomez, offerti 50 milioni. Ma il Valencia…

Nei giorni scorsi la stampa spagnola aveva annunciato come il Valencia avesse praticamente chiuso l’operazione Maxi Gomez, 22enne attaccante del Celta Vigo, con il quale era stato raggiunto un accordo per un’operazione da 16 milioni di euro più il cartellino di Santi Mina. Nelle ultime ore, però, il West Ham ha rilanciato per Maxi Gomez, mettendo sul piatto i 50 milioni di euro della clausola rescissoria, come rivelano i colleghi britannici di Sky Sports UK. Il Valencia, però, resta in pole perché il diretto interessato non vorrebbe – per il momento – lasciare il campionato spagnolo.

Foto: Twitter ufficiale Celta Vigo