Un contratto in scadenza nel 2020 e le sirene tentatrici provenienti dalla Spagna. Il Chicharito Hernandez potrebbe in estate lasciare il West Ham per accasarsi al Valencia. Secondo il Sun, il club spagnolo avrebbe pronta un’offerta da 10/9 milioni per il cartellino del messicano. Dopo l’esperienza con la maglia del Real Madrid, per Hernandez ora si riaprono le porte della Liga.

Foto: Read West Ham