Dall’Inghilterra: il Trabzonspor segue molto da vicino Sturridge

Secondo Sky Sports UK, dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool, Daniel Sturridge potrebbe scegliere la Turchia per rilanciare la propria carriera. Il Trabzonspor, secondo la fonte inglese, sarebbe molto vicino all’accordo con l’attaccante inglese. Il giocatore dovrebbe andare oltre il Bosforo in questi giorni per trattare con il club, che dovrebbe essere pronto a offrirgli un contratto biennale con opzione per il terzo a circa tre milioni di euro.

Foto: Twitter personale