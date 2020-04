Dall’Inghilterra: il Tottenham è pronto a blindare Oliver Skipp

Il Tottenham intende confermare i big in rosa, Harry Kane in prima linea, e lavora per alcuni rinnovi. Secondo quanto riferiscono nelle ultime ore in Inghilterra, la dirigenza degli Spurs è pronta a blindare Oliver Skipp. Il giovane e talentuoso centrocampista classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2021, ma per lui è pronto il prolungamento con adeguamento. Skipp in questa stagione, prima con Pochettino e poi con Mourinho in panchina, ha disputato 12 partite dimostrandosi già all’altezza nonostante la giovane età.