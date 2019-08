Dall’Inghilterra: il tecnico del Watford Gracia potrebbe essere esonerato

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Watford starebbe valutando il futuro del manager Javi Gracia dopo la terza sconfitta consecutiva in Premier League. Nel post gara contro il West Ham ha risposto in conferenza stampa alla domanda se temeva per il suo futuro. Queste le sue parole: “È vero. Cosa posso dire. La dinamica non è buona e dobbiamo migliorare”. Gracia ha firmato un nuovo accordo di quattro anni e mezzo lo scorso novembre e ha guidato Watford alla finale della Coppa d’Inghilterra, poi persa contro il Manchester City.

Foto: Twitter Watford