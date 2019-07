Dall’Inghilterra: il Rennes mette nel mirino Koscielny

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Rennes avrebbe individuato, come possibile rinforzo per la difesa, Laurent Koscielny, capitano dell’Arsenal ma in rotta con il club. Il francese, infatti, ha disertato la tournée in America della società londinese, e vuole lasciare Londra. Il club francese, così come il centrale, vorrebbero un trasferimento a titolo gratuito, mentre l’Arsenal non è disposto a lasciarlo partire a parametro zero visto che il classe 1985 è ancora sotto contratto con i Gunners.

Foto Sito Ufficiale Arsenal