Dall’Inghilterra: il Real ora sogna Pogba e sul piatto mette Bale

Il Real Madrid ha intenzione di ripartire subito al massimo dopo una stagione caratterizzata da poche luci e molte ombre. I Blancos hanno ufficializzato il colpo Eden Hazard ma non hanno intenzione di fermarsi qui. Come riportato dal Daily Mirror, le Merengues ora hanno come obiettivo principale il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Per cercare di convince i Red Devils, sul piatto è stato messo il cartellino di Gareth Bale.

Foto: Twitter ufficiale United