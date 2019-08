Dall’Inghilterra: il Paris Saint Germain in pressing per Bakayoko

Secondo il Sunday Express, il Paris Saint Germain starebbe pensando di avanzare un’offerta al club londinese per riportare in Francia il centrocampista Tiemoué Bakayoko. Nonostante l’ottima stagione con il Milan, l’ex Monaco non sta trovando spazio con Frank Lampard. Leonardo, che lo ha voluto fortemente in rossonero, potrebbe preparare l’offensiva.

Foto: Twitter Milan