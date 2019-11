Dall’Inghilterra: il Manchester United non è interessato a Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic non tornerà ad essere un giocatore del Manchester United. Nei giorni scorsi lo svedese era stato avvicinato anche ai Red Devils, oltre che a svariati club italiani come Milan, Napoli, Fiorentina e Bologna.

In ogni caso, come rivelato da Sky Sport UK, non sarà nuovamente ad Old Trafford che giocherà lo svedese, con il sodalizio inglese che si è tirato ufficialmente fuori dalla corsa. La scadenza del contratto di Ibra, in ogni caso, continua ad avvicinarsi: a dicembre, infatti, l’ex PSG sarà ufficialmente svincolato dal legame con i LA Galaxy.

Foto: LA Galaxy Twitter