Dall’Inghilterra: il Manchester United ha deciso, Ighalo deve restare

Il Manchester United avrebbe deciso di riscattare il nigeriano Odion Ighalo: è questa l’indiscrezione lanciata dal Daily Mail, secondo cui, i Red Devils sarebbero pronti ad investire 15 milioni di sterline per il cartellino dell’attaccante arrivato a gennaio in prestito dallo Shanghai Shenhua. Infatti, con 4 gol in 8 presenze, Ighalo sembrerebbe aver convinto pienamente Solskjaer e la dirigenza, che vogliono sia parte del futuro del club. In merito, lo stesso calciatore ha dichiarato: “Parlare di altre cose ora non sarebbe solo egoistico ma terribilmente insensibile. La sfida che abbiamo davanti non è quella calcistica, ma globale. Non puoi mettere il calcio prima delle sfide per la salute. “

Foto: profilo Twitter ufficiale Manchester United