Dall’Inghilterra: il Manchester United blinda Bailly, rinnovo fino al 2022

Eric Bailly non lascerà il Manchester United a parametro zero. Il difensore ivoriano classe 1994 era in scadenza di contratto al termine della stagione, ma nelle ultime ore – come riferito dai colleghi britannici di Sky Sports UK – i Red Devils hanno attivato la clausola per il rinnovo per altri due anni, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2022. Un modo per blindare Bailly e non perderlo a zero.

Foto: Daily Mail