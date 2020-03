Dall’Inghilterra: il City pronto a blindare De Bruyne e Sterling, contatti per il doppio rinnovo

Il Manchester City lavora per blindare due gioielli. Secondo quanto rivela la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, il club inglese negli ultimi giorni avrebbe avviato i contatti per rinnovare il contratto di Raheem Sterling e Kevin De Bruyne, entrambi in scadenza nel 2023. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, la squadra di Guardiola è intenzionata ad aumentare considerevolmente l’ingaggio dei due giocatori per premiare la loro fedeltà anche in vista della squalifica per due anni dalle competizioni europee.

Foto: Twitter ufficiale Champions League