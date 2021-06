Dall’Inghilterra: il Chelsea disposto a pagare 170 milioni per Haaland

Il quotidiano inglese Daily Mail ha aperto con un desiderio di mercato da parte del Chelsea. Il club di Abramovich sarebbe disposto a pagare fino a 170 milioni di euro per arrivare a Haaland. Ancora non c’è una trattativa, ma il club londinese potrebbe mettere sul tavolo una cifra monstre per l’attaccante norvegese. A Tuchel manca una punta potente per rendere il Chelsea una squadra completa e Haaland sarebbe il profilo ideale, anche se non sarà facile strapparlo al Borussia Dortmund.

Foto: Twitter Borussia Dortmund