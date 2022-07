Dall’Inghilterra: il Chelsea accelera per il ritorno di Aké

È un Chelsea scatenato quello che sta sfruttando questa sessione di mercato, secondo quanto riportato dal The Sun il club londinese sta cercando di far tornare in blues il difensore olandese Aké. Dopo Sterling ecco dunque un altro giocatore del Manchester City pronto a trasferirsi alla corte di Tuchel. Il quotidiano riporta di un’offerta fatta recapitare al City che potrebbe sbloccare in tempi brevi la trattativa. Il difensore tornerebbe al Chelsea, la squadra che l’ha visto crescere.

Foto: Twitter Manchester City