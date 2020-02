L’esperienza di Loris Karius in Turchia è destinata a concludersi il prossimo giugno. Secondo quanto riferisce il portale inglese The Athletic UK, il Besiktas non riscatterà il portiere, ancora ricordato per gli errori nella finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid. Il tedesco a questo puntò rientrerà dai Reds e valuterà nuovamente il proprio futuro.