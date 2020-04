Dall’Inghilterra: il Barça piomba su Cancelo, proposto Semedo al City

Joao Cancelo potrebbe lasciare il Manchester City dopo una sola stagione. Il laterale portoghese, finito alle spalle di Walker nelle gerarchie di Guardiola, non ha completamente convinto e il club inglese sembra intenzionato ad aprire a un trasferimento durante la prossima sessione di mercato. Sulle tracce dell’ex Juve c’è soprattutto il Barcellona: secondo il Daily Telegraph, i Blaugrana negli ultimissimi giorni avrebbero offerto il terzino portoghese Nelson Semedo al City in cambio dello stesso Cancelo. Una situazione da monitorare, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City