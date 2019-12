Dall’Inghilterra: Ibrahimovic ha rifiutato la Premier, vuole solo il Milan

Zlatan Ibrahimovic sarebbe sempre più vicino al Milan. L’attaccante svedese, finito il suo rapporto di lavoro con i Los Angeles Galaxy, tornerà a giocare in Europa, ma la destinazione precisa è ancora ignota. Tante squadre lo corteggiano, in Italia e in Inghilterra. E proprio da oltremanica arrivano alcune indiscrezioni importanti circa il futuro del bomber. Come riporta The Telegraph, infatti, Ibrahimovic avrebbe rifiutato alcune offerte provenienti da club inglesi perché avrebbe l’intenzione di tornare in Italia, destinazione Milan. I giorni passano e si avvicina sempre più la data nella quale Zlatan comunicherà la sua scelta. Il club rossonero sembra ora l’unica vera pretendente rimasta.

Foto: Kick Off