Dall’Inghilterra: i giocatori dell’Arsenal rifiutano la decurtazione degli stipendi

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Telegraph, i calciatori dell’Arsenal avrebbero rifiutato una decurtazione del 12,5% dello stipendio per i prossimi 12 mesi, come aveva richiesto il club per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia da Coronavirus. Questo sarebbe avvenuto nonostante il club abbia proposto degli incentivi suoi nuovi contratti, restituendo ad esempio tutta la cifra mancante in caso di rinnovo o cessione.

Foto: profilo Twitter ufficiale Arsenal FC