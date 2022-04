Dall’Inghilterra: Hamilton e Serena Williams si uniscono alla cordata per rilevare il Chelsea

Dall’Inghilterra rimbalza una voce importante per quanto riguarda il futuro del Chelsea. Secondo quanto riporta Sky News Breaking, due nomi importantissimi nello sport internazionale si sono uniti alla cordata guidata dall’ex Presidente del Liverpool, Sir Martin Broughton, attuale presidente della British Airways, per acquistare il Chelsea, dopo che il governo inglese ha congelato i beni di Roman Abramovich, per i fatti legati alla guerra in Ucraina.

Secondo quanto si legge, infatti, il 7 volte Campione del Mondo di Formula Uno, Lewis Hamilton e la campionessa di tennis, Serena Williams, avrebbero deciso di investire nella cordata per acquistare il club londinese.

Si parla di una cifra di 10 milioni di sterline ciascuno. I due simboli dello sport internazionale, sarebbero stati coinvolti anche per il loro vasto seguito, visto che sono dei veri e propri brand internazionali.

Sky News has learnt that Serena Williams and Sir Lewis Hamilton have agreed to invest millions of pounds in the takeover bid for Chelsea FC which is being led by Sir Martin Broughton

