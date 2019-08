Dall’Inghilterra: Gundogan in scadenza, ora il City accelera per il rinnovo

In casa Manchester City torna a tenere banco il il futuro di Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco di origini turche, è in scadenza nel 2020 e ora il club inglese vuole accelerare per il rinnovo. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, ora arrivano conferme: secondo quanto riferisce il Manchester Evening News, Gundogan sarebbe ormai a un passo dal rinnovo con i Citizens. Il suo futuro, dunque, salvo sorprese sarà ancora alla corte di Pep Guardiola.

Foto: Daily Star