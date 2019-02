Dall’Inghilterra: Fulham, a un passo l’esonero di Ranieri. Ora…

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Claudio Ranieri al Fulham. Non ha dubbi la stampa inglese: secondo quanto riferisce Sky Sports UK, dopo l’ennesima sconfitta subita ieri contro il Southampton, l’allenatore italiano è a un passo dall’esonero. Proprio in questi minuti è in corso un confronto con la dirigenza del club londinese per valutare il futuro del manager, ma le probabilità di un ribaltone in panchina sono in aumento.

Foto: Twitter ufficiale Fulham