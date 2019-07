Dall’Inghilterra: Everton, per il centrocampo c’è l’ex Juve Lemina

Ceduto Gueye al Psg, l’Everton è a caccia di un rinforzo a centrocampo. Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, in particolare dal Daily Mail, nelle ultime ore i Toffees avrebbero intensificato i contatti per Mario Lemina, ex Juve e attuale in forza al Southampton. Il primo sondaggio c’è stato già nei giorni scorsi, ora la volontà dell’Everton è quella di andare fino in fondo. Una pista da seguire con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter personale Lemina