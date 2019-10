Dall’Inghilterra: Everton, a rischio Marco Silva. L’alternativa è Moyes

L’Everton pensa al cambio di guida tecnica, l’avvio di stagione per Marco Silva non è stato convincente e la sua posizione è a rischio. Nonostante gli investimenti compiuti in estate, con l’arrivo di Kean e il riscatto di André Gomes, la classifica è deludente. Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, la principale alternativo all’allenatore portoghese è David Moyes, ex manager di West Ham e Manchester United, già in passato sulla panchina dei Toffees.