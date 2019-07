Dall’Inghilterra: Everton, 60 milioni per Zaha del Crystal palace

Secondo quanto riportato da Sky Sports, l’Everton avrebbe avviato i contatti con il Crystal Palace per trattare il trasferimento di Wilfried Zaha. I Toffees, infatti, sarebbero pronti ad offrire un’offerta complessiva di 60 milioni di sterline per il classe 1992 ivoriano, valutazione che include anche una contropartita tecnica da girare alle Eagles. Per l’attaccante non è una priorità lasciare il club londinese, ma potrebbe essere attirato da un’esperienza in un club che rappresenterebbe per lui un salto in avanti.

Foto Twitter Personale