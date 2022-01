Dopo il malore accusato ad Euro2020 e il seguente addio all’Inter per l’impossibilità di giocare in Italia con un defibrillatore sottocutaneo, il trequartista danese Christian Eriksen è pronto a tornare in campo: come riportano dall’Inghilterra sarebbe vicinissimo al Brentford. Il calciatore avrebbe praticamente raggiunto un accordo per sei mesi con opzione per un altro anno.

FOTO: instagram personale