Secondo il Daily Mail, il Real e l’Atletico Madrid sarebbero sulle tracce del talento danese Eriksen. I londinesi non accetterebbero offerte inferiori ai 60 milioni di euro. Gli Spurs, inoltre, per non perdere il trequartista classe 1993, avrebbero proposto al giocatore un rinnovo molto sostanzioso, visto che il contratto è in scadenza nel 2020.

Foto: Twitter Tottenham