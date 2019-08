In attesa di capire il futuro di Lukaku e dopo aver presentato Maguire, il Manchester United avrebbe messo nel mirino Eriksen, trequartista danese del Tottenham. Secondo quanto riportato da Evening News, i red devils avrebbero messo sul piatto 70 milioni di euro per convincere gli Spurs. In giornata si attendono sviluppi su questa trattativa, visto che il mercato inglese chiuderà giovedì.