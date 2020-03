Secondo il Daily Mirror, il Manchester United starebbe pensando al clamoroso ritorno di Eric Cantona. Infatti, la dirigenza dei Red Devils avrebbe in mente di riportare l’ex-fuoriclasse francese nel club, con un ruolo da ambasciatore. Da giocatore, in 5 anni con la maglia dello United, ha vinto per ben 4 volte la Premier League.

Foto: Football365