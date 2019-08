Secondo Sky Sports UK, oggi potrebbe essere una giornata molto calda per il mercato del Tottenham. Gli Spurs avrebbero proposto una richiesta di prestito al Barcellona per Coutinho, in uscita dalla Catalogna. Mentre per Dybala i londinesi, avrebbero proposto alla Juventus un’offerta da 70 milioni di euro.

Foto: AS