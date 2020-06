Pierre-Emerick Aubameyang ha ammesso che non ci sono ancora stati colloqui concreti con l’Arsenal per parlare del futuro. Nel frattempo, alcuni club della Premier League cercheranno di rafforzarsi nella finestra di calciomercato, e secondo quanto riporta il Daily Express, una delle occasioni più ghiotte potrebbe essere proprio quella che porta all’attaccante ex Dortmund.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal