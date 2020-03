Dall’Inghilterra: Declan Rice conteso fra Chelsea e Manchester United

Declan Rice, centrocampista del West Ham, è finito nel mirino del Chelsea di Frankie Lampard. A rivelarlo, il tabloid Metro, secondo cui, il giocatore degli Hammers sarebbe anche fra gli obiettivi del Manchester United. Cresciuto nel settore giovanile dei Blues come difensore centrale e molto amico di Mason Mount, ha appena rinnovato il suo contratto con il West Ham. Tuttavia, difficilmente Rice resterà in caso di retrocessione degli Hammers in Championship: infatti, nonostante il club londinese chieda 75 milioni di sterline per il cartellino del calciatore, il prezzo potrebbe considerevolmente scendere se la prossima stagione gli Hammers non dovessero essere più in Premier.

Foto: London Evening Standard