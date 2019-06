Dall’Inghilterra: Crystal Palace sulle tracce di Michail Antonio del West Ham

Il Crystal Palace cerca di tutelarsi in caso di addio dell’ivoriano Wilfried Zaha. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, il club inglese avrebbe puntato il proprio mirino di mercato su Michail Antonio, esterno offensivo classe ’90 del West Ham. Il giocatore, sotto contratto con gli hammers fino al 2021, ha collezionato 38 presenze nel corso di questa stagione, mettendo a segno 7 reti e servendo 7 assist ai propri compagni. Il West Ham non vorrebbe privarsi del proprio attaccante. Il Crystal Palace attende alla finestra, pronto a sferrare l’assalto decisivo…

Foto: The Sun